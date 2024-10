RUGBY: SFIDE DELLE ABRUZZESI DECISE NEL FINALE. UN PUNTO PER ISWEB AVEZZANO, OK L’AQUILA E PAGANICA

L’AQUILA – Partite equilibrate e finali emozionanti in questa terza giornata dei campionati nazionali di rugby maschile. Nel gruppo 1 di Serie A l’Isweb Avezzano cede al Cus Torino solo nel finale, a causa di una meta dei cussini piemontesi al 76′. Al “Trombetta” termina 25-28, con i gialloneri che conquistano il bonus difensivo, grazie alla meta di Sekele e ai punti al piede di Du Toit e Vaccaro.

Prima vittoria della sua storia in Serie A per la Rugby L’Aquila, che al Fattori batte 23-21 il Primavera conquistando 4 punti preziosi. Decisivo un piazzato di Lorenzo Bucci che allo scadere ribalta il punteggio.

Giornata felice anche per il Paganica, che vince per la seconda volta in trasferta. Contro il Napoli Afragola il tabellino racconta di 24 punti a 12 per i rossoneri di coach Rotellini che vanno in meta due volte con Del Zingaro.

In campo anche la fase regionale di Serie C, che vede due vittorie nette di Polisportiva Abruzzo (contro Sulmona) e della Rugby L’Aquila nel derby del capoluogo con la Polisportiva L’Aquila.

Infine, nell’ultima giornata della prima fase di U16 il Paganica si impone sulla Polisportiva Abruzzo e termina la fase al settimo posto.

Nel weekend tante le attività dei più piccoli in regione, dalla U14 fino al minirugby a Teramo, che ha visto una bella giornata di sole e ovviamente di rugby.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | III giornata

Isweb Avezzano – Cus Torino 25-28

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | III giornata

Rugby L’Aquila – Primavera Rugby 23-21

Napoli Afragola – Paganica Rugby 12-24

Serie C | Fase regionale | III giornata

Polisportiva Abruzzo – Sulmona L’Aquila 54-7

Rugby L’Aquila – Polisportiva L’Aquila 77-7

U16 | Fase finale regionale

Paganica Rugby – Polisportiva Abruzzo – Paganica Rugby 32-46

U14 | Prima fase | Terza giornata | Sabato 26 ottobre

Paganica: Paganica Rugby, Val Vibrata, Polisportiva Abruzzo

L’Aquila: Polisportiva L’Aquila – Rugby Experience

Avezzano: Isweb Avezzano – Pescara Rugby

U12, U10, U8 | Seconda giornata | Teramo, domenica 27 ottobre ore 10:30

Amatori Teramo, Polisportiva L’Aquila, Polisportiva Abruzzo, Rugby Sulmona