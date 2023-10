RUGBY: TUTTI I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

L’AQUILA – Non è stata una giornata facile per le due abruzzesi di Serie A. Allo “Iovenitti” il Paganica perde 23-30 contro l’Unione Firenze ma grazie al bonus difensivo guadagna il primo punto della sua stagione. L’Isweb Avezzano, invece, registra la prima sconfitta stagionale in casa della Lazio.

Felice, invece, la domenica per la Rugby L’Aquila, che conquista la terza vittoria su altrettanto gare. Stavolta in casa, nettamente, contro l’Arechi Rugby. Vittoria senza ombre anche per la Rugby Experience in U18 élite, sui romani della Primavera.

Nei campionati interregionali in C vince il Pescara e perde il Sulmona. Se la U18 vede le vittorie della seconda squadra della Rugby Experience e della Polisportiva L’Aquila, la U16 vedono imporsi rispettivamente Amatori Teramo e Rugby Experience. Questi ultimi conquistano matematicamente l’accesso alle fasi interregionali.

Infine, bella atmosfera e tanti bambini e bambine in campo per i concentramenti di minirugby, a Pescara e L’Aquila.

Serie A | III giornata, gir. 3

Polisportiva Paganica – Unione Firenze 23-30

SS Lazio Rugby – Isweb Avezzano 43-17

Serie B | III giornata, gir. 4

Rugby L’Aquila – Arechi Rugby 63-5

U18 élite | III giornata, gir. 2 (post. ore 13)

Rugby Experience – Primavera Rugby 74-0

Serie C | III giornata

Villa Pamphili – Sulmona 34-0

Pescara Rugby – Luiss Roma 53-12

U18 interregionale | III giornata

Rugby Experience 2 – Frascati RC 40-17

Isweb Avezzano – Roma Sud 14-38

Rugby Roma – Polisportiva L’Aquila 12-19

Villa Pamphili – Pescara Rugby non disponibile

U16 | I fase, III giornata

Rugby Experience – Isweb Avezzano 63-10

Polisportiva L’Aquila – Amatori Teramo 12-43

U12, U10, U18 | III giornata

Pescara | Pescara Rugby, I Fiori del Mare, Amatori Teramo, Polisportiva Abruzzo

L’Aquila | Polisportiva L’Aquila, Rugby Sulmona, Isweb Avezzano, Polisportiva Paganica