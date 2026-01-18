RUGBY: TUTTI I RISULTATI DELLA GIORNATA PER LE ABRUZZESI DALLA A ALLA U16

L'AQUILA – La domenica fa registrare due vittorie e due sconfitte per le abruzzesi nei campionati di A maschile e femminile. Nel girone meritocratico Isweb Avezzano cede al "Trombetta" alla Capitolina (36-42 al termine degli ottanta minuti) e si vede scavalcare dal Calvisano in classifica. I gialloneri del coach Pierpaolo Rotilio ora sono quarti, dietro la capolista Parabiago, il Verona e appunto il Calvisano.

Nel girone 4 torna alla vittoria il Paganica, che batte il Roma Rugby fanalino di cosa del girone 4. Allo "Iovenitti" finisce 26-7, un risultato che permette ai rossoneri di attestarsi a 19 punti, scavalcando il Napoli. Domenica amara per la Rugby L'Aquila che in una partita tirata cede in casa al San Benedetto. I neroverdi aquilani rimangono terzi nel girone, con un punto più proprio sui marchigiani.

Torna in campo dopo la lunga pausa natalizia anche la Serie A femminile, con la vittoria del Cus L'Aquila 45-5 con I Briganti. Mattatrice di giornata Alessandra Crisante, autrice di 4 mete e 5 trasformazioni. Le altre marcature delle neroverdi sono state firmate da Scuderi, Rossi e Marra.

In U18 élite continua la marcia ininterrotta di Rugby Experience, che vince l'ottava partita su altrettanti match, stavolta sui Cavalieri Prato Sesto. Sconfitta per i pari età dell'Isweb Avezzano, che perdono contro il Granducato.

Prima giornata per la seconda fase di Serie C. Nel girone promozione, quello verso il cammino per la Serie B, la Rugby L'Aquila si impone su Isweb Avezzano nel derby tra cadette, mentre la Polisportiva Abruzzo batte il Phoenix Ciampino. Nel girone interregionale, perdono Pol. L'Aquila Rugby e Pescara, rispettivamente con Lions Alto Lazio e Primavera.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | VIII giornata

Isweb Avezzano – UR Capitolina 36-42

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | VIII giornata

Paganica Rugby – US Roma Rugby 26-7

Rugby L'Aquila – UR San Benedetto 26-33

Serie A femminile, girone 3 | V giornata

Cus L'Aquila – Rugby Briganti 45-5

U18 élite | Girone 3 | VIII giornata

Rugby Experience – Cavalieri Prato Sesto 44-17

Graducato Rugby – Isweb Avezzano 54-26

Serie C, girone promozione | I giornata

Rugby L'Aquila – Isweb Avezzano 24-12

Polisportiva Abruzzo – Phoenix Ciampino 59-26

Serie C, girone interregionale | I giornata

Lions Alto Lazio – Pol. L'Aquila Rugby 62-7

Primavera Rugby – Pescara Rugby 26-7

U18 interregionale | Prima fase | VIII giornata

Rugby Experience – Lions Alto Lazio 37-10

Pol. L'Aquila Rugby – Cisterna Rugby non disp.

Paganica Rugby – Roma Olimpic 3-80

U16 élite | V giornata

Rugby Experience – Frascati RC 71-14

U16 regionale | II Fase | V giornata

Paganica Rugby – Isweb Avezzano 10-35

Pol. L'Aquila Rugby – Rugby Experience 19-33

Polisportiva Abruzzo – Pescara Rugby 63-22

U14 regionale | II Fase | I giornata

