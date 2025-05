RUGBY: TUTTI I RISULTATI DELLE ABRUZZESI IN CAMPO

L’AQUILA – Domenica intensa per le abruzzesi, con diversi match terminati con punteggi di misura e finali di partita al cardiopalma.

Nell’ultima partita del girone 2 della U18 nazionale la Rugby Experience perde 32-33 contro il Rugby Parma. Gli aquilani vincono per il secondo anno consecutivo il girone, precedendo proprio gli emiliani. Domenica prossima via alle semifinali scudetto con la trasferta di Padova, sponda Valsugana. In U18 interregionale oggi in campo anche Isweb Avezzano, la seconda squadra di Rugby Experience e Pescara.

In Serie C sono entrambe nette le vittorie delle abruzzesi nel girone promozione: la Rugby L’Aquila si impone al Fattori sull’Arieti Rieti, la Polisportiva Abruzzo a Chieti contro il Nea Ostia.

Nella fase interregionale, invece, entrambe sconfitte le abruzzesi in campo. La Pol. L’Aquila Rugby cede al Segni tra le mura amiche del Centi Colella, mentre il Sulmona perde di misura all’Incoronata contro la Primavera.

Infine, via ai quarti di finale per la U16 élite, con la Rugby Experience che vince contro i pari età dei Cavalieri Prato.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

U18 élite | girone 2 | XVIII giornata

Rugby Experience – Rugby Parma 32-33

Serie C, fase promozione | X giornata

Rugby L’Aquila – Arieti Rieti 55-15

Polisportiva Abruzzo – Nea Ostia 59-22

Serie C, fase interregionale | X giornata

Pol. L’Aquila Rugby – Rugby Segni 17-34

Sulmona Rugby – Primavera Rugby 23-24

U18 interregionale | Liv. 2 | XIII giornata

Frascati RC – Isweb Avezzano non disponibile

UR Capitolina – Rugby Experience 2 28-29

U18 interregionale | Liv. 2, girone B | Terza fase

Pescara Rugby – US Roma Rugby 36-29

U16 nazionale | Quarti di finale, andata

Rugby Experience – Cavalieri Prato Sesto 48-31

U14 regionale | III Fase | VI giornata | Sabato 3 maggio

Polisportiva Abruzzo – Pescara Rugby

U12, U10, U8 | III Fase | II giornata | Paganica, domenica 4 maggio, ore 10:30

Polisportiva Paganica, Polisportiva Abruzzo, Sulmona Rugby