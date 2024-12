RUGBY: ULTIMA GIORNATA DEL 2024, TUTTI I RISULTATI DELLE SQUADRE ABRUZZESI

L’AQUILA – Ultima giornata del 2024 per molte squadre abruzzesi. Nell’anticipo di sabato l’Isweb Avezzano perde a Parabiago (capolista nel girone 1 di Serie A) e realizza tre mete, sfiorando il bonus difensivo. Una vittoria e una sconfitta per le abruzzesi nel girone 4: la Rugby L’Aquila chiude in bellezza espugnando il campo del Villa Pamphili (5-41 il finale a Roma), il Paganica vede sfumare la vittoria negli ultimi minuti contro il Civitavecchia ma conquista un punto frutto delle quattro mete realizzate.

In U18 élite tutto ok per la Rugby Experience che batte nettamente la Lazio. Gli stessi biancorossi aquilani si impongono anche in U16, sia nel livello 1 che nel livello 2, rispettivamente contro Primavera e Lazio. Perde l’Isweb Avezzano nel livello 2 di U16, che cede il passo all’Artena.

Chiusura dell’anno in bellezza per i più piccoli, in tanti sui campi di L’Aquila, Avezzano e Sulmona per le attività regionali di U14 e minirugby.

I risultati del fine settimana, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | VIII giornata

Rugby Parabiago – Isweb Avezzano 54-19

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | VIII giornata

Paganica Rugby – Civitavecchia Centumcellae 30-31

Villa Pamphili – Rugby L’Aquila 5-41

U18 élite | Girone 2 | VIII giornata

Rugby Experience – SS Lazio Rugby 67-5

U16 interregionale |Liv. 1 | VI giornata

Primavera Rugby – Rugby Experience 24-35

U16 interregionale |Liv. 2 | V giornata

Rugby Experience 2 – Lazio Rugby 27-22

Artena Rugby – Isweb Avezzano 37-14

U14 regionale | Seconda fase | II giornata | sabato 21 dicembre, ore 15:30

L’Aquila, Centi Colella: Pol. L’Aquila Rugby, Polisportiva Abruzzo, Rugby Experience

Avezzano, stadio Trombetta: Isweb Avezzano, Paganica Rugby, Pescara Rugby

Attività regionale U12, U10, U8 | VI giornata | Sulmona, domenica 22 dicembre, ore 10:30

Rugby Sulmona, Paganica Rugby, Pol. L’Aquila Rugby, Val Vibrata, Amatori Teramo