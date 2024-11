RUGBY: UMBERTO CASELLATO SALUTA L’AQUILA

L’AQUILA – “Una decisione che esula da motivi societari: Umberto Casellato, direttore tecnico del progetto ‘NextGen’, è rientrato nel suo Veneto, lasciando per sua volontà l’incarico che gli era stato conferito a luglio scorso. Una situazione che, di fatto, non incide dal punto di vista del coaching, restando invariato il duo Milani/D’Antonio, rispettivamente allenatore degli avanti e allenatore dei tre quarti, ai quali era stata affidata la squadra dopo l’esonero di Lo Greco”.

Così, il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano: “Sapevamo che la presenza di Umberto nel nostro progetto d’insieme sarebbe stata a tempo, ma non pensavamo di doverci lasciare a metà stagione. Abbiamo compreso le motivazioni di Casellato e, pur essendo dispiaciuti per la sua decisione di lasciare la città, supportiamo a fondo la sua scelta, ringraziandolo per averci arricchito con la sua evidente professionalità”.

“Proseguiremo con il progetto NextGen sulle basi gettate fino ad ora. Un progetto in cui crediamo moltissimo che sta già dando ottimi frutti. Ad Umberto, un arrivederci a presto e un caloroso in bocca al lupo per quanto gli riserverà il futuro”, ha concluso Scopano.

