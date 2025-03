RUGBY: UN DERBY TRA L’AQUILA E PAGANICA ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DELL’AMICIZIA

L’AQUILA – Un appuntamento che promette spettacolo, emozioni e grande fair play, confermando ancora una volta il valore del Rugby nel creare comunità e condivisione. Parliamo del secondo derby aquilano che si terrà domani, sul campo del Paganica, alle 14.30.

A sottolineare lo spirito di amicizia che caratterizzerà l’incontro, i presidenti delle due squadre, Antonio Rotellini e Mauro Scopano, hanno realizzato un video diffuso sui social per invitare tutti gli appassionati a vivere questa giornata nel segno del rispetto e della passione per il rugby. Un messaggio chiaro: in campo si gioca per vincere, ma prima di tutto si onorano i valori dello sport e dell’amicizia. E intanto, il 15 di coach Milani è pronto per questo nuovo match. Dopo una settimana intensa di allenamenti, i neroverdi affronteranno il campo con la consueta determinazione, consapevoli dell’importanza di questa sfida, non solo per la classifica, ma per tutto il movimento rugbistico della città e del territorio. LA Rugby L’Aquila invita tutti gli appassionati a partecipare numerosi e a sostenere entrambe le squadre in una giornata che si preannuncia, di sicuro, emozionante.