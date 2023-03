RUGBY: VINCONO AVEZZANO, L’AQUILA, RUGBY EXPERIENCE E POLISPORTIVA ABRUZZO

L’AQUILA – Ad eccezione del campionato nazionale U19, oggi in campo solo squadre seniores per quanto riguarda le compagini abruzzesi.

In Serie A l’Isweb Avezzano fa il colpaccio in casa del Rugby Perugia, imponendosi 16-20, e si conferma al quarto posto del girone 3. In Serie B giornata chiaroscura per le aquilane: la Rugby L’Aquila si impone al “Fattori” 32-10 sul Cus Catania, il Paganica esce nettamente sconfitta dal campo della Rugby Roma.

In U19 Rugby Experience supera di misura Cavalieri Prato Sesto tra le mura amiche, consolidando la classifica. Mentre in Serie C bella vittoria interna della Polisportiva Abruzzo con Rugby Parma, mentre il Pescara cede in casa col Noceto perdendo il vantaggio solo all’ultimo minuto.

Infine sono stati molti i giovanissimi in campo tra ieri e oggi per i campionati regionali dalla U15 al minirugby, rispettivamente a L’Aquila, Avezzano e Pescara.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | 16a giornata

Rugby Perugia – Isweb Avezzano 16-20

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | 12a giornata

Rugby Roma – Paganica Rugby 50-0

Rugby L’Aquila – Cus Catania 32-10

Campionato nazionale U19 | 13a giornata

Rugby Experience – Cavalieri Prato Sesto 21-17

Campionato di Serie C [Emilia Romagna] | 8a giornata

Polisportiva Abruzzo – Rugby Parma 27-26

Pescara Rugby – Rugby Noceto 16-19

Campionato di Serie C [Lazio] | 8a giornata

Rugby Roma – Sulmona Rugby inizio alle ore 18

Campionato regionale U15 | 4a giornata | sabato 4 marzo

Amatori Teramo – Polisportiva Abruzzo (Pescara)

Polisportiva L’Aquila – Paganica Rugby

Rugby Experience – Cavalieri Prato Sesto (5 marzo)

Concentramenti regionali U11, U9, U7, U5 | domenica 5 marzo, ore 10:30

Avezzano: Isweb Avezzano, Pescara Rugby, Rugby Experience

L’Aquila (Centi Colella): Polisportiva L’Aquila, Rugby Sulmona, Paganica Rugby, Amatori Teramo