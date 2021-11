RUGBY, VINCONO LE ABRUZZESI IN SERIE B E C. TUTTI I RISULTATI DI IERI

L’AQUILA – Domenica positiva per il rugby abruzzese.

In serie B il Paganica centra la quarta vittoria consecutiva continuando la sua serie positiva, battendo allo “Iovenitt” la Villa Pamphili Rugby con il punteggio di 25 a 24.

Vince anche la Polisportiva Abruzzo Rugby in serie C, che espugna di misura la Banca Macerata Rugby per 20 a 19.

Tutti i risultati delle abruzzesi in campo, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo:

Campionato nazionale Serie B | Girone 4 | Giornata 5

Avezzano Rugby – Ragusa Rugby Union rinviata

Villa Pamphili Roma – Pol. Paganica Rugby 24-25

Campionato nazionale Serie C | Fase interregionale | Girone 2

Banca Macerata Rugby ASD – Pol. Abruzzo Rugby 19-20

CAMPIONATO REGIONALE U19 – FASE TERRITORIALE – GIRONE DI RITORNO- 7A GIORNATA

Rugby Experience L’Aquila – Avezzano Rugby rinviata