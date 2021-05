RUN4HOPE, TERAMO ANNOVERATA TRA LE PROVINCE SOLIDALI: SQUADRE PROVINCIA ADERISCONO ALLA STAFFETTA

TERAMO – La staffetta della Run4 Hope 2021Massigen partita sabato 22 maggio 2021 dalle principali città Italiane e dai luoghi più significativi del paese, ha visto coinvolto anche l’Abruzzo con partenza dalla Città dell’Aquila.

Successivamente ha coinvolto la Provincia di Teramo, che attraverso una rappresentanza limitata di atleti a causa dei protocolli covid19 da rispettare, le squadre podistiche Asd Gp Montorio, Gruppo podistico Amatori Teramo SSD, Gp Pretuzi Runners Teramo SSD, ASD Podistica New Castle, ASD Atletica Vomano, Asd Ancaria Running, Gruppo Podistico Avis Val Vibrata, Ricci Sport, Adriatico Team polisportiva, A.P.D. Ecologica “G” Asd Cologna Spiaggia, ASD Lido delle Rose Roseto, ASD Podistica dell’Adriatico, Asd Hat Atri polisportiva hanno veicolato nei tre giorni dedicati alla Provincia di Teramo il testimone della solidarietà ricevuto dai podisti aquilani, sull’intero territorio Provinciale da Montorio al Santuario di S. Gabriele, per poi proseguire nella Città di Teramo, Castelnuovo Vomano, Morro D’Oro, Ancarano, Controguerra, Villa Rosa, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Cologna Spiaggia, Roseto degli Abruzzi, Scerne di Pineto, Atri, Silvi, per poi consegnare il testimone nella giornata di lunedì 24 maggio 2021 alle squadre della Provincia di Pescara.

Tutti i Comuni coinvolti, attraverso Dirigenti, atleti delle squadre podistiche e Amministratori, sono riusciti a raccogliere fondi su base volontaria e sensibilizzare le rispettive Comunità ad aiutare la ricerca scientifica, oltre a coniugare il benessere del fisico attraverso la corsa con quello dello spirito attraverso la donazione.

“Le Società della nostra Provincia hanno dato un forte segnale di sensibilità nel sostenere la ricerca attraverso lo sport: ringrazio tutti i dirigenti, atleti delle squadre partecipanti, gli Amministratori locali che si sono impegnati nella raccolta fondi, oltre a fornire tutto il supporto tecnico per l’organizzazione delle rispettive tappe e il coordinatore Luigi Chiodi” questo è stato il commento del delegato provinciale della Federazione Italiana di atletica leggera Gabriele Di Giuseppe