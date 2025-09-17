RURABILANDIA: PRODOTTI DELLA FATTORIA SOCIALE ABRUZZESE IN DONO AL PAPA

ROMA – “Essere ricevuti dal Santo Padre rappresenta un momento di grande emozione e speranza per i nostri utenti, le famiglie e tutti gli operatori che quotidianamente si impegnano per dare valore alla persona attraverso la socialità, il lavoro e l’integrazione”.

Così, in una nota, la presidente dell’ASP 2 di Teramo, Giulia Palestini, che gestisce la fattoria sociale didattica Rurabilandia, situata in Viale Europa Unita nel Comune di Atri: questa mattina, 17 settembre, una delegazione composta da circa 65 persone tra utenti e accompagnatori ha preso parte all’udienza generale con Papa Leone XIV. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno dell’Unione dei Comuni Terre del Sole.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti di Rurabilandia hanno donato al Pontefice alcuni prodotti frutto delle attività della fattoria: olio, farina, pasta e vino, simboli della terra, del lavoro e del legame con le tradizioni agricole locali.

Inoltre le due utenti del centro diurno della struttura, Angela Lucci e Barbara Di Felice Di Michele, viene spiegato, “hanno avuto un incontro diretto con Sua Santità, il quale ha donato loro una carezza”.

“Rurabilandia, attraverso i suoi percorsi didattici e produttivi, continua a essere un punto di riferimento nel territorio per la promozione dell’agricoltura sociale, dell’inclusione e della solidarietà, creando connessioni tra persone, comunità e istituzioni”, conclude la nota.