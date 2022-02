RUSSIA: FINLANDIA E SVEZIA NON ENTRINO NELLA NATO

ROMA – La Russia “non può non notare i persistenti tentativi della Nato” di allargarsi includendo Finlandia e Svezia, compiuti “in particolare dagli Usa”.

Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sottolineando che Mosca considera “un importante fattore della sicurezza la politica di non-allineamento” di quegli Stati.

Nei giorni scorsi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, partecipando ad un seminario sul futuro della sicurezza dell’Alleanza con il premier olandese Mark Rutte, aveva sottolineato: “Ogni Paese è libero di scegliere se entrare o meno nell’Alleanza Atlantica. Non è il caso solo dell’Ucraina e della Georgia, ma anche di Finlandia e Svezia”.

“Stiamo vivendo il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni. Il rischio di un conflitto è reale – aveva detto il giorno prima dell’assalto russo – La Russia sta usando la forza e i suoi ultimatum non solo per ridisegnare i confini in Europa ma per cercare di riscrivere l’intera architettura della sicurezza globale”.