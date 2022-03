RUSSIA, VERSO RETE PARALLELA: PUTIN ACCELERA SU INTERNET “SOVRANO”

ROMA – Prima un messaggio del Ministero dello Sviluppo Digitale di Mosca con cui si definiscono i dettagli per trasferire tutte le trasmissioni, le connessioni ai server e la gestione dei domini interni della Russia su una rete parallela, la intranet nazionale “Rucom”, quindi un secondo documento che chiede di comunicare allo stesso Ministero alcune informazioni inerenti su portali e siti, dai dati su host a quelli di picco della larghezza di banda, passando per le richieste massime e gli utenti simultanei gestibili.

A riportare queste mosse sono fonti esperte in cyber-security che evidenziano come la richiesta includa anche “la necessità di rendere disponibile fuori dalla Federazione Russa” gli eventuali siti pubblici o privati, necessari per portare avanti comunicazioni e/o operazioni con il mondo ‘esterno'”.

Con queste azioni, si sottolinea, Mosca sta cercando di restringere il più possibile quelle che sono le risorse pubbliche di proprietà delle autorità federali sulla rete internet, con un’accelerazione dell’attività avviata già dal 2019, con la legge firmata da Putin sull’internet ”sovrano” in Russia.

Al termine del processo, il traffico web sarebbe tutto controllato dallo Stato con la potenzialità di tagliare fuori dalla rete globale la Russia per proteggere il sistema in caso di attacchi cibernetici.