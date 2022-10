RUZZO RETI: “AMPLIAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE DI MONTORIO E’ REALTA'”

PESCARA – L’ampliamento dell’impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano (Teramo) è realtà.

Questa mattina, a Pescara, è stato presentato il progetto, il cui costo complessivo di 55milioni di euro è stato finanziato, grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione Abruzzo, con una prima tranche pari a 27milioni di euro.

Il progetto di potenziamento prevede anche la realizzazione di una condotta adduttrice che garantirà l’approvvigionamento idrico della costa abruzzese centro-meridionale e quindi di un bacino di utenza superiore ai 250.000 abitanti: questo consentirà di superare le criticità legate all’emergenza idrica.

“Si tratta di un progetto che dimostra l’esistenza di una filiera dell’acqua efficiente e sostenibile in grado di incidere in modo positivo sullo sviluppo del Paese e sulla vita della popolazione e delle imprese del territorio”, ha commentato la presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti presente questa mattina in Sala.

“Prendo atto con soddisfazione che la sinergia tra istituzioni e Enti a cui tanto la Ruzzo Reti lavora (e sta lavorando da ormai tre anni) sta dando risposte concrete alla provincia di Teramo e a tutto l’Abruzzo”.