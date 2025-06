RUZZO RETI ANNUNCIA UN’IMPORTANTE OPERA FOGNARIA A MARTINSICURO: PROGETTO ATTESO DA ANNI

TERAMO – Ruzzo Reti annuncia l’avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova rete fognaria in via Fontemaggio, zona densamente popolata in prossimità del centro di Martinsicuro (Teramo).

L’opera, attesa da tempo e dalla significativa valenza ambientale, prevede la realizzazione di circa 1,5 km di condotte che mirano ad intercettare la totalità delle utenze presenti. Ad illustrare il progetto, questa mattina in conferenza stampa nella sala consiliare del comune di Martinsicuro, la governance della società acquedottistica teramana e il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni. Come è emerso nel corso della conferenza, il progetto è stato sviluppato in modo da ridurre al minimo le interferenze presenti (Autostrada A14 e Strada Statale 16), che è necessario superare per la realizzazione dell’opera.

Il progetto prevede la realizzazione, in via Fontemaggio, di 1,5 chilometri di nuova rete fognaria, suddivisi in tre lotti da 500 metri ciascuno. L’opera porterà benefici concreti in termini di efficienza del servizio, qualità delle acque reflue trattate e salubrità del mare. Il cronoprogramma prevede per il 2025 la progettazione e la realizzazione del primo lotto, funzionale al collegamento con la rete esistente; nel 2026 sarà avviato il secondo lotto, mentre il terzo sarà completato nel 2027. “Questa opera è il frutto di un lavoro sinergico tra Ruzzo Reti e il Comune di Martinsicuro. Il progetto rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità ambientale del territorio, contribuendo alla salubrità delle acque e al benessere della comunità locale. Investire in infrastrutture moderne e sostenibili significa anche rispondere concretamente ai bisogni del territorio”, ha dichiarato la presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti.

“Dopo l’intervento messo in campo sulla Via dei Colli, la realizzazione della nuova rete fognaria sulla parte collinare di Via Fontemaggio rappresenta un ulteriore passo avanti verso una gestione del territorio che punta a tutelare e migliorare le condizioni ambientali e di natura igienico sanitarie. Grazie alla Ruzzo Reti per il costante impegno e supporto alle istanze della nostra Città. In questi anni abbiamo messo in campo tante progettualità che stanno migliorando costantemente la gestione della nostra rete fognaria dotando gran parte del territorio di un adeguato sistema di smaltimento”, è il commento del Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni.