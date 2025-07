RUZZO RETI: APPROVATO BILANCIO 2024, UTILE DI MEZZO MILIONE

TERAMO – L’Assemblea dei Soci della Ruzzo Reti, la società acquedottistica che gestisce il servizio idrico integrato dell’ Ente d’ambito Teramano, ha approvato all’unanimità il bilancio 2024 chiuso con un utile di esercizio pari a oltre 500 mila euro e un margine operativo che sfiora i 2,7 milioni.

Pur in un contesto di crescita dei costi – si legge in una nota – la Ruzzo Reti è riuscita a contenere le spese in settori strategici: meno 270 mila euro per le materie prime, risparmi consistenti su energia elettrica e analisi chimiche, oltre 169 mila euro in meno per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Nel corso dell’anno, la Ruzzo Reti ha investito oltre 15 milioni e mezzo di euro per il miglioramento delle reti idriche e fognarie, per la manutenzione degli impianti di potabilizzazione e per l’efficientamento della depurazione.

Si tratta di interventi che incidono concretamente sulla qualità della vita nei territori serviti, dimostrando un impegno costante e tangibile.

Tra le buone notizie c’è anche il grande lavoro svolto sul fronte della riscossione dei crediti.

Nel 2019, le somme da incassare superavano i 41 milioni di euro. Da allora, grazie all’attivazione di un ufficio dedicato e all’utilizzo di strumenti digitali specifici, la situazione è cambiata radicalmente.

Nel solo 2024, Ruzzo Reti ha recuperato oltre 8,4 milioni di euro. Un risultato che contribuisce a rafforzare l’equilibrio economico dell’azienda e, allo stesso tempo, restituisce equità al sistema, premiando i cittadini che pagano puntualmente e riportando ordine là dove prima c’erano solo squilibri.

“Il bilancio 2024 conferma la solidità e l’efficienza della gestione di Ruzzo Reti – ha commentato la presidente Alessia Cognitti -: nonostante l’aumento dei costi legati alle manutenzioni e ai servizi, siamo riusciti a chiudere l’anno con un utile positivo e un consistente volume di investimenti. Questo è il frutto di un lavoro attento, mirato al contenimento delle spese dove possibile, senza mai compromettere la qualità del servizio, essenziale, che viene gestito con serietà, responsabilità e attenzione al territorio. Continueremo su questa strada, al fianco dei Comuni soci e dei cittadini della provincia di Teramo, ad investire nella modernizzazione delle infrastrutture, nella sostenibilità e nell’innovazione, consapevoli del valore prezioso dell’acqua per il nostro territorio”.