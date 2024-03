RUZZO RETI APRE IMPIANTI AI CITTADINI: COGNITTI, “TRASPARENZA FONDAMENTALE, OPEN DAY IL 22 MARZO”

TERAMO – “L’idea che i cittadini possano camminare all’interno dei nostri impianti e vedere con i propri occhi come funziona un depuratore o comprendere il processo di potabilizzazione dell’acqua, e soprattutto ciò che si cela dietro i numeri presenti nelle voci della bolletta, ha un valore incredibile, soprattutto per il ruolo sociale ed educativo che la Ruzzo Reti svolge nei confronti della popolazione della provincia di Teramo. Spero davvero che i cittadini colgano con il nostro stesso entusiasmo questa iniziativa e che escano arricchiti da questa esperienza”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, la presidente di Ruzzo Reti Alessia Cognitti, nell’annunciare l’Open Day di venerdì 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua: per l’occasione il potabilizzatore di Montorio al Vomano e il depuratore di Alba Adriatica saranno aperti ai cittadini che desiderano visitare gli impianti e approfondire la loro conoscenza sulle attività e i servizi offerti dalla Ruzzo Reti.

A guidare i visitatori alla scoperta degli impianti saranno gli esperti della società acquedottistica teramana che illustreranno i complessi processi di depurazione e potabilizzazione dell’acqua.

“Sono orgogliosa di annunciare il primo Open Day nella storia della Ruzzo Reti. Questa iniziativa testimonia in modo tangibile la trasparenza e l’apertura dell’azienda verso il territorio”, ha aggiunto Cognitti.

Gli impianti saranno aperti dalle 9 alle 13. Per partecipare alla visita guidata è necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected].

Intanto, dalla prossima bolletta dell’acqua, 7.524 famiglie teramane servite dalla Ruzzo Reti vedranno accreditato in fattura l’importo relativo al bonus idrico.

Il rimborso, che agli utenti diretti (cioè, intestatari di una fornitura) viene erogato in bolletta in un’unica soluzione, è riferito agli anni 2021 e 2022 mentre quelli di competenza 2023 saranno accreditati nelle successive bollette in quote proporzionali ai giorni di riferimento di ogni singola bolletta.

La Ruzzo Reti inoltre ha già provveduto ad emettere 10.054 note di credito, per gli anni 2021, 2022 e 2023, in favore degli utenti indiretti (richiedenti aventi diritto al bonus ma non intestatari della fornitura). Sono state avviate le procedure tecniche per l’emissione, l’imbustamento e l’invio degli assegni di rimborso, con il supporto di un Istituto di Credito locale.

Il beneficiario del bonus idrico usufruirà di un’agevolazione pari al costo di 18,25 mc annui, a tariffa uso domestico residente equivalenti a 50 litri al giorno per ciascun componente del nucleo familiare (quantità necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona). Nel caso di una famiglia di 4 persone, viene calcolato un bonus di 200 litri ogni giorno, pari a 73 mc per anno, a tariffa uso domestico residente.

DEPURATORE DI ALBA ADRIATICA. Il depuratore di Alba Adriatica è uno dei più grandi e moderni dell’Abruzzo. Oltre ad Alba Adriatica, l’impianto fornisce servizio ai comuni di Colonnella, Martinsicuro, Corropoli e parte di Tortoreto, con una capacità di circa 90.000 abitanti equivalenti.

POTABILIZZATORE DI MONTORIO. Il potabilizzatore di Montorio al Vomano è un impianto strategico per la Ruzzo Reti. Si tratta di una vera e propria sorgente con una portata variabile che può arrivare fino a 900 litri al secondo.

INFORMAZIONI TECNICHE. Venerdì 22 marzo, gli impianti saranno aperti dalle 9 alle 13. La visita guidata avrà una durata approssimativa di un’ora; per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected]. I partecipanti saranno divisi in 8 gruppi da massimo 10 persone per un totale di 80 visitatori.