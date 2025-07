RUZZO RETI PROMOSSA DA ARERA, 1,2 MILIONI DI PREMIO. BENE SISTEMA FOGNARIO, QUALITÀ ACQUA E SERVIZI

TERAMO – La Ruzzo Reti spa, la società acquedottistica che gestisce il servizio idrico integrato per 39 comuni del teramano ha raggiunto tutti gli obiettivi di miglioramento stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), e ha ricevuto una premialità di 1.288.908 euro.

Le performance rigurdano le minori interruzioni del servizio, l’adeguatezza del sistema fognario e la qualità dell’acqua depurata. Risultati importanti sono stati raggiunti anche nell’ambito della Qualità contrattuale.

A certificarlo è stata la stessa Arera, nella valutazione tecnica relativa al biennio 2022–2023, da cui emerge che il gestore teramano è un esempio virtuoso nella gestione del servizio idrico integrato, a maggior ragione essendo l’unico in Abruzzo a non aver ricevuto alcuna penalità ma appunto ad aver superato la soglia del milione di euro in premi. L’annuncio oggi in conferenza stampa a Teramo da parte della Ruzzo Reti alla presenza della presidente Alessia Cognitti, il direttore generale Pierangelo Stirpe, il vicepresidente Alfredo Grotta e il consigliere di amministrazione Alberto Fagotti.

Ad agosto 2022 il consiglio regionale ha prorogato al al 31 dicembre 2027 l’affidamento della gestione del ciclo idrico, per consentire di portare a termine la messa a terra dei finanziamenti del Pnrr concessi dalla Regione. Con queste performance la Ruzzo reti conta di partecipare alla futura gara da una posizione di forza.

A questo proposito è stata appena conclusa la manutenzione straordinaria del potabilizzatore di Montorio al Vomano e sono appena partiti i lavori per la realizzazione di una nuova rete fognaria in via Fontemaggio, zona densamente popolata in prossimità del centro di Martinsicuro, i lavoridi pozzi esplorativi per l’attivazione di una nuova captazione in località Gabbiano, sui Monti della Laga, nel comune di Civitella del Tronto, per provvedere al fabbisogno idrico della Val Vibrata e della zona nord della costa teramana.

Commenta la presidente Cognitti: “questo importante riconoscimento non è solo un premio per l’azienda, ma un risultato che appartiene a tutta la comunità. Significa che stiamo percorrendo la strada giusta: una gestione attenta, trasparente e orientata alla qualità, che mette al centro le persone, l’ambiente e il futuro del nostro territorio. Abbiamo lavorato con impegno per garantire continuità del servizio, ridurre le perdite idriche, migliorare la qualità dell’acqua distribuita e depurata, e rendere sempre più efficiente e sostenibile il sistema fognario e la gestione dei fanghi”.

Per quanto riguarda la “qualità contrattuale”, la Ruzzo Reti ha conseguito gli obiettivi per entrambi gli indicatori previsti: avvio e cessazione del rapporto contrattuale, gestione del rapporto stesso e accessibilità del servizio. Anche in questo caso, il gestore teramano è sul podio, posizionandosi al secondo posto tra i gestori abruzzesi, senza ricevere alcuna penalità. Il risultato raggiunto riflette l’impegno costante dell’azienda nel garantire il rispetto degli standard per tutte le prestazioni contrattuali: dalla preventivazione agli allacci, dalle volture ai reclami, dalla fatturazione al servizio telefonico e agli sportelli.

L’Arera valuta la qualità tecnica del servizio idrico integrato attraverso dei macro-indicatori: continuità del servizio, riduzione delle perdite idriche, qualità dell’acqua potabile, qualità della depurazione, efficienza gestionale, adeguatezza del sistema fognario e gestione dei fanghi. Questi indicatori, noti come standard generali, coprono i tre comparti del servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) e sono utilizzati per definire obiettivi di miglioramento.

“Ogni investimento, ogni intervento tecnico, ogni controllo analitico è stato pensato per offrire ai cittadini un servizio affidabile, moderno e all’altezza degli standard più elevati – ha concluso Cognitti -. Siamo consapevoli dell’importanza dell’acqua nella vita quotidiana e nella salute pubblica, e continueremo a lavorare con la stessa determinazione per tutelare questa risorsa essenziale, investendo nell’innovazione e ascoltando le esigenze del territorio. Raggiungere risultati soddisfacenti anche sulle prestazioni contrattuali significa, inoltre, aver costruito un rapporto solido e trasparente con i cittadini. È un risultato che valorizza il nostro impegno quotidiano per un servizio efficiente, accessibile e orientato al miglioramento continuo”.