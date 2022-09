RUZZO RETI SMENTISCE MEROLLI, “ABBIAMO BEN NOVE INGEGNERI IN ORGANICO”

TERAMO – La Ruzzo Reti S.p.a. ha nel proprio organigramma 9 ingegneri, di cui 2 ingegneri con indirizzo idraulico, 3 ingegneri ambientali, 3 ingegnere chimico, 2 ingegneri civili ed infine 1 ingegnere gestionale”.

Così, in stringata e piccata nota la Ruzzo Reti replica al Presidente dell’Ersi Nunzio Merolli secondo cui “nessuna delle sei società di gestione del servizio idrico in Abruzzo ha nel proprio organico un ingegnere idraulico”, durante la convocazione della prima seduta della Commissione Consiliare d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo.

“Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, e siamo in attesa di essere auditi dalla

Commissione Consiliare d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo”, conclude la nota.