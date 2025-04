RUZZO RETI TERAMO: AVVIATA CAMPAGNA SULLA VERIFICA DELLE POSIZIONI DEGLI UTENTI

TERAMO – La Ruzzo Reti teramana, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dalla Carta dei Servizi, ha avviato una campagna straordinaria di verifica delle posizioni contrattuali. L’iniziativa è rivolta a tutti gli utenti che usufruiscono della fornitura idrica senza essere intestatari del contratto. L’obiettivo dell’Azienda è quello di favorire la regolarizzazione delle posizioni attive, garantendo ai cittadini della provincia di Teramo un servizio sempre più efficiente, equo e trasparente.

A tal proposito, la Società di via Dati, ricorda che è dovere dell’utente comunicare tempestivamente al gestore idrico ogni variazione dei propri dati anagrafici.

La mancata comunicazione comporterà l’interruzione da parte dell’Azienda della fornitura. Chi deve regolarizzarsi? La regolarizzazione è necessaria nei seguenti casi: Voltura in qualità di erede/convivente, quando il contratto è ancora intestato a un soggetto deceduto. In questo caso, se l’attuale utilizzatore del servizio (erede/convivente) risiede nello stesso immobile del precedente intestatario, la voltura è gratuita, fatta eccezione del costo per il bollo virtuale di 16 euro che sarà addebitato sulla prima bolletta utile, Voltura ordinaria, se la fornitura è utilizzata da un soggetto diverso dall’intestatario (persona fisica/persona giuridica). In questo caso, i costi della procedura ammontano a euro 51 (comprensivi di euro 16 per il costo del bollo virtuale) addebitati sulla prima bolletta utile.

Come mettersi in regola? Gli utenti possono procedere alla regolarizzazione attraverso le seguenti modalità: Attraverso l’apposita modulistica sul sito www.ruzzo.it nella sezione “Servizi e modulistica” alla voce “Voltura e variazione dati anagrafici” Recandosi negli uffici della Ruzzo Reti di: – Teramo, Piazza Garibaldi (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 12) – Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale – 525 (aperto il giovedì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 17) – Villa Rosa di Martinsicuro, Piazza Leonardo Da Vinci (aperto il martedì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 17) Contattando il Call Center all’800.064.644 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17).