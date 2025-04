RUZZO RETI TERAMO CELEBRA LA FESTA DEI LAVORATORI CON 25 NUOVE ASSUNZIONI

TERAMO – Saranno 25 i nuovi dipendenti che dal 1° maggio entreranno ufficialmente in forza alla Ruzzo Reti. Una data simbolica che segna un momento “storico” per la società acquedottistica teramana che, dopo anni, riparte con nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di inserimenti che rientrano nel Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026, elaborato anche sulla scorta dei pensionamenti degli ultimi anni e approvato dal Consiglio di amministrazione della Ruzzo Reti a maggio del 2024. Il Piano ha avuto parere favorevole da parte dell’Ersi, l’Ente Regionale del Servizio Idrico, che ha quindi autorizzato il bando di concorso. Con l’approvazione della Governance e dell’Ente regolatore, è stata poi indetta la procedura, nel rispetto dello stesso Piano dei fabbisogni. La graduatoria ha validità di due anni.

LE POSIZIONI: Nel dettaglio si tratta di: 4 operai manutentori degli impianti di depurazione, 2 operai specialisti degli impianti di potabilizzazione, 6 operai manutentori reti fognatura, 6 operai manutentori reti acquedotto, 2 addetti assistenza lavori, 2 addetti operazioni clientela e 3 addetti gestione clienti.

“Siamo orgogliosi di poter offrire nuove opportunità di lavoro stabili e qualificate, contribuendo attivamente al benessere della nostra comunità”, ha dichiarato la Presidente di Ruzzo Reti, Alessia Cognitti. “Dopo l’operazione di risanamento messa in campo da questa Governance, le nuove assunzioni rappresentano un segnale concreto della solidità finanziaria dell’Ente, un risultato importante per la Ruzzo Reti ma soprattutto per il territorio, in termini di investimenti e servizi sempre più efficienti”.