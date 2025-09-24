RYANAIR: CARTA D’IMBARCO SOLO IN DIGITALE DAL 12 NOVEMBRE

ROMA – Ryanair, ha confermato oggi che il passaggio al 100% digitale per le carte di imbarco avverrà a partire da mercoledì 12 novembre, invece che da lunedì 3 novembre, così da garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre.
Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali, a partire dal 12 novembre i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app ”myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo Ryanair.
Questo rappresenta l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi clienti.
Quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già la carta d’imbarco digitale.
Il passaggio al 100% digitale a partire dal 12 novembre segue l’esempio di altri settori legati ai biglietti (come festival, concerti ed eventi sportivi) che hanno già effettuato con successo la transizione al ticketing esclusivamente digitale.
