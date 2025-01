RYANAIR: “ESTATE PIATTA SENZA ELIMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE, PRENDERE AD ESEMPIO L’ABRUZZO”

MILANO – L’estate 2025 di Ryanair sarà ‘flat’, ovvero piatta, senza ulteriori rotte o aerei a meno che non si proceda a livello nazionale con l’eliminazione della tassa addizionale comunale, così come già avvenuto in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Calabria.

Lo fa sapere la compagnia aerea low cost in conferenza stampa, spiegando che se l’addizionale comunale sui diritti di imbarco che con l’ultimo aumento di aprile 2025 è arrivata a “sfiorare gli 8 euro a passeggero” fosse abolita, Ryanair porterebbe in Italia 40 nuovi aeromobili, 20 milioni di passeggeri, 250 nuove rotte e circa 1.500 ulteriori posti di lavoro.

Il colosso di Dublino invita quindi il governo a “revocare” la decisione di aumentare l’addizionale comunale”, prendendo a esempio regioni come “Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia”.

I passeggeri italiani “pagano fino a otto euro a testa. Questo pone l’Italia in una posizione di svantaggio competitivo, per questo chiediamo al governo italiano di seguire gli esempi che abbiamo in casa”, fa sapere il vettore riferendosi alle regioni italiane e a “altri Paesi europei, come Svezia, Ungheria e Polonia”.