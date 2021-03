RYANAIR, NUOVE ROTTE DA ALGHERO: PER STAGIONE ESTIVA COLLEGAMENTI ANCHE CON PESCARA

ALGHERO – Ryanair punta ancora su Alghero e per l’estate lancia sei nuove rotte nazionali e internazionali sullo scalo di Fertilia, con nuovi collegamenti anche con Pescara.

Gli altri collegamenti aerei saranno attivati con gli aeroporti di Barcellona, Madrid, Siviglia, Catania e Palermo.

“Siamo lieti di annunciare l’introduzione di sei nuove operative dall’1 luglio su Alghero, come parte integrante dell’operativo estivo 2021 per l’Italia. Mentre l’Italia si prepara ad accogliere nuovamente i turisti questa estate, siamo felici di continuare a contribuire alla ripresa del settore del turismo”, ha dichiarato il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinnes.

“L’annuncio da parte di Ryanair dell’apertura di nuove destinazioni domestiche e internazionali dall’aeroporto di Alghero, pur nell’attuale contesto di forte incertezza, testimonia non solo quanto il vettore punti sulla Sardegna per la ripartenza, ma anche il grande impegno profuso dal management di Sogeaal SpA per il rilancio del turismo e delle attività economiche del nord ovest dell’isola”, ha aggiunto Fabio Gallo, chief financial officer e direttore Sviluppo business dell’Aeroporto di Alghero.

Download in PDF©