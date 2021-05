RYANAIR, O’LEARY: “IN TRATTATIVA CON AEROPORTI PER ALTRI VOLI”

MILANO – Ryanair è in trattative con alcuni aeroporti in Italia, Spagna, Svezia e dell’Europa centrale e orientale per l’aggiunta di ulteriori voli, anche se la “confusione che circonda la consegna dei primi primi 737 Max di Ryanair da Boeing sta avendo un impatto sulla compagnia”.

Così l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary nel corso di una intervista a Bloomberg Tv. Le prenotazioni di Ryanair sono triplicate a 1,5 milioni a settimana dall’1 aprile, stimolate dalla riapertura dei viaggi di piacere in Gran Bretagna.

O’Leary spera che “l’Italia e la Grecia saranno aggiunte a una lista verde esente da quarantena, seguite dalla Spagna all’inizio di giugno”.

“Le prove scientifiche – ha aggiunto – confermano che i vaccini sono efficaci contro la variante indiana, ma che ha un più alto tasso di diffusione”. In Borsa il titolo di Ryanair, dopo i risultati dell’anno finanziario, è in rialzo dell1,6%.