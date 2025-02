DUBLINO – Missione irlandese per la Regione e la Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo.

Il presidente della Società di gestione aeroportuale, Giorgio Fraccastoro e il direttore generale Luca Bruni insieme al presidente della Regione Marco Marsilio e al sottosegretario con delega al turismo, Daniele D’Amario, sono stati a Dublino, nella sede centrale di Ryanair.

La visita istituzionale è stata l’occasione per incontrare Michael O’ Leary, amministratore delegato della compagnia irlandese e il Ceo Eddie Wilson, “suggellando così il rapporto che l’Abruzzo ha con Ryanair da oltre 20 anni e che con la stagione estiva di prossima partenza diventerà ancora più intenso”, si legge in una nota della Saga.

“L’incontro con i vertici di Ryanair è stato una occasione molto importante per rinsaldare ulteriormente il legame che Saga ha instaurato con la compagnia irlandese ormai molti anni fa”, dichiara Fraccastoro.

“Grazie alla decisione lungimirante della Regione di abolire l’addizionale comunale, Ryanair ha fatto delle scelte strategiche significative che pongono l’Aeroporto abruzzese ancora più al centro delle loro mappe. Con la prossima stagione estiva si stanno per aprire nuovi mercati, grazie a cinque nuove destinazioni, che possono dare grandi soddisfazioni all’Abruzzo in termini di incoming. Ma questo per noi è solo un punto di partenza e la visita appena conclusa ha posto le basi per scrivere un nuovo sviluppo e pensare anche a nuovi collegamenti”.

Aggiunge il presidente Marsilio: “Il nostro obiettivo, su cui ci siamo confrontati, è quello di potenziare i rapporti commerciali da e per l’Abruzzo, aumentando rotte e destinazioni. Una dialogo che si sta costruendo in maniera molto positiva e speriamo possa dare frutti importanti nei prossimi anni”.