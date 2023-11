SABATO PROSSIMO FESTA DELLO SPORT PARALIMPICO NELLA SEDE DI ANCE L’AQUILA

L’AQUILA – Il Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo, di concerto con il Comune di L’Aquila, organizza per sabato 2 dicembre la Festa dello Sport Paralimpico 2023 che si terrà nella città aquilana alle 16:30 presso la sede dell’ANCE in via Alcide De Gasperi al civico 60.

La cerimonia di premiazione avrà luogo in presenza dei rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune di L’Aquila, degli enti locali, del presidente regionale CIP Abruzzo Mauro Sciulli e del presidente regionale CONI Abruzzo Enzo Imbastaro.

Si tratta di una manifestazione particolarmente interessante non solo per l’alto significato inclusivo ma è una vetrina delle eccellenze sportive paralimpiche della regione Abruzzo grazie ai tanti atleti, dirigenti, tecnici e addetti ai lavori che hanno dato lustro all’annata sportiva 2023.