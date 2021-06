SAGA, D’INCECCO (LEGA ): “CONGRATULAZIONI AL NEO PRESIDENTE CATONE”

PESCARA – ” Esprimo al neo presidente della Società Abruzzese Gestione Aeroporto, Vittorio Catone, i più sinceri auguri di buon lavoro, confidando che la sua figura rappresenti il vero ‘ cambio di passo’ per lo scalo più importante della nostra regione “.

Lo scrive in una nota Vincenzo D’Incecco ( Lega ), capogruppo in Consiglio regionale, che aggiunge:”Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier è a disposizione del presidente Vittorio Catone e di Davide Calcedonio Di Giacinto, componente del Consiglio di Amministrazione, quale supporto per le migliori azioni sia per l’aeroporto sia per il territorio”, conclude D’Incecco.