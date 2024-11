SAGA: SOSPIRI, “NESSUNA CONTESA IN FI, SCELTA PRESIDENTE NON SARA’ PER VICINANZA POLITICA”

L’AQUILA – “In Forza Italia non c’è nessuna tregua, perchè non c’è stata nessuna contesa. Abbiamo consegnato a Marsilio quattro curriculum, di cui diciamo tre li aveva di suo Marsilio e ha detto a tutti quanti, compresi a noi, che si riserva la scelta perché la situazione della Saga è strategica e non la metterà mai in mano a persone scelte per vicinanza ad ambienti politici”.

Lo ha detto oggi in conferenza stampa il presidente del consiglio, Lorenzo Sospiri, negando che ci sia uno scontro in atto anche sulla nomina Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo a Pescara.

Smentendo quello che questa testata ha riferito, ovvero che il segretario regionale e deputato Nazario Pagano e il sottosegretario di Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che hanno espresso fin da venerdì scorso il gradimento per l’avvocato Giorgio Fraccastoro, originario di Cepagatti ma con un avviato studio a Roma, calato da Marsilio nella terna proposta nella riunione di maggioranza di venerdì scorso.

Mentre Sospiri, l’assessore al Lavoro Roberto Santangelo e il capigruppo, Emiliano Di Matteo ed anche il consigliere Antonietta La Porta sostengono l’aquilano Roberto Romanelli.

Gli atri due nomi sono l’ingegnere Pasquale Marchese, ex vice direttore generale di Poste italiane, cittadino onorario di Moscufo, e Paolo Lio, consulente nel settore trasporti, docente del Master in Economia e Gestione delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Bocconi di Milano.