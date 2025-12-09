SALARIO ACCESSORIO PERSONALW SANITARIO: IL 19 DICEMBRE CONFRONTO IN REGIONE

PESCARA – L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha convocato per il 19 dicembre prossimo a Pescara il tavolo di confronto sindacale finalizzato al confronto in materia di adeguamento dei fondi per il trattamento del salario accessorio per il comparto Sanità. All’incontro sono stati invitati tutti i rappresentanti sindacali del personale sanitario.
