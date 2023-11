SALARIO MINIMO, GIOVANI DEMOCRATICI CHIETI: “MISURA QUANTO MAI URGENTE, AL VIA INCONTRO”

SAN GIOVANNI TEATINO – “Riteniamo necessario parlare di una misura che, in un momento storico come questo, segnato profondamente dal carovita, risulta quanto mai urgente per assicurare ad ogni persona un compenso lavorativo dignitoso, capace di garantire il sostenimento dei costi affrontati nel quotidiano”.

Così in una nota dei “Giovani democratici” della provincia di Chieti sul tema del salario minimo, rispetto al quale annunciano un evento in programma per venerdì 10 novembre a San Giovanni Teatino (Chieti), nella loro sede in via Venezia 2.

“Come giovani, riteniamo importante questa misura, per poter garantire anche alla nostra generazione uno stipendio che permetta di trovare una condizione economica dignitosa, in un Paese che negli ultimi trent’anni ha visto diminuire i salari, causa di vari fattori economici e crisi, che hanno portato anche gli stipendi in entrata nel mondo del lavoro ad essere i più bassi d’Europa, per non parlare dei ridicoli compensi legati alle forme contrattualistiche più precarie che a volte siamo costretti ad accettare. Ci sono però numerosi dubbi attorno a questa misura”.

“Stabilire una soglia minima al salario, nel rispetto della contrattazione collettiva, ma con una tutela in più verso tutti quei lavoratori, che ne guadagnano meno, incontrando perciò una vera e propria forma di sfruttamento, del proprio lavoro prestato e del proprio tempo”.

“Per questo abbiamo deciso di parlarne, a partire dalla proposta di legge portata avanti da Pd e forze dell’opposizione in parlamento, analizzeremo il salario minimo: cos’è e perché serve al nostro Paese. Lo faremo venerdì a San Giovanni Teatino e il 1 dicembre a Lanciano, in due eventi aperti a tutti”, conclude la nota dei Giovani democratici della provincia di Chieti.