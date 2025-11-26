SALDI INVERNALI IN ABRUZZO: AL VIA IL 3 GENNAIO DEL 2026 PER 60 GIORNI

L’AQUILA – L’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca comunica che i saldi di fine stagione invernale partiranno sabato 3 gennaio 2026 per la durata di 60 giorni come apposita determina.

L’indicazione del primo sabato di gennaio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni per una data unica per tutto il territorio nazionale. Il via libera in Abruzzo è arrivato al termine delle consultazioni con le associazioni di categoria regionali che hanno condiviso la data con il Settore commercio di questo assessorato.

È il caso di ricordare che il commerciante che intende promuovere i saldi deve darne comunicazione allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune nel quale ha sede il proprio esercizio commerciale