SALE OPERATORIE RUMOROSE A SULMONA: PARTONO I LAVORI PER RIDURRE LE CRITICITA’

SULMONA – Troppi rumori dalle sale operatorie dell’ospedale di Sulmona (L’Aquila) e la Asl corre ai ripari. L’azienda sanitaria ha approvato le relazioni fonometriche svolte da una società incaricata per la misurazione delle emissioni derivanti dalle sale operatorie della struttura sanitaria. Con apposita delibera è stata recepita l’intera relazione che contiene una serie di prescrizioni per superare le anomalie rilevate dall’Arta e far rientrare i livelli sonori nella normalità.

Dalle analisi fonometriche è venuto fuori che “il rumore prodotto dagli impianti aeraulici dell’ospedale civile di Sulmona aveva provocato il superamento del limite differenziale a finestre aperte in periodo notturno”. La Asl si è quindi rivolta ad una società che ha svolto una serie di indagini e ha indicato le modalità per limitare i rumori e superare le criticità rilevate da Arta. Da qui i lavori che partiranno a breve. Sulla vicenda la Procura di Sulmona aveva aperto un’inchiesta.

[mqf-dynamic-pdf]