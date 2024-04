SALITO A UN MILIONE E 400MILA EURO IL CONTRIBUTO PER SISTEMARE VILLA CELOMMI A TORRICELLA SICURA

TERAMO – Sale a 1,4 milioni di euro il contributo per il progetto di rigenerazione di Villa Celommi Capuani a Torricella Sicura, in provincia di Teramo. Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 ha infatti firmato il decreto che assegna ulteriori risorse all’intervento.

“Villa Celommi-Capuani tornerà alla sua piena funzione culturale, un luogo di memoria e di cultura con un importante ritorno turistico ed economico nel territorio – commenta il Commissario Sisma 2016 Castelli-. Desidero ringraziare il Presidente della Regione Abruzzo e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per il sostegno e la collaborazione”. Il restauro della prestigiosa villa novecentesca, residenza del medico e partigiano Mario Capuani, consentirà di riaprire la sede del museo “Libertà va cercando…”, che comprende una parte storica e una parte artistica, ricca di numerose opere in parte anche legate al prestigioso Premio Celommi, in via di riprogettazione proprio in seguito ai danni causati dal terremoto”.