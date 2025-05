SALONE DEL LIBRO: “IL NUOVO CELESTINO” E IL PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA ALLO STAND ABRUZZO

TORINO – Il “nuovo Celestino” dopo la riabilitazione ad opera degli ultimi due papi (Benedetto XVI e Francesco) ha segnato la terza giornata dell’Abruzzo al Salone del Libro di Torino.

Angelo De Nicola, giornalista e scrittore, ripercorre nel suo ultimo libro “Il primo Giubileo della storia” (One Groupu edizioni) la straordinaria parabola degli ultimi 15 anni che sembrano aver riacceso la luce della verità sulla storia di Celestino V: dalla riabilitazione di Papa Ratzinger, pronunciata nel 2010 nella sua visita a Sulmona, all’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco il 28 agosto 2022 all’Aquila con la consacrazione della città quale Capitale del Perdono.

Eppure la terza giornata abruzzese del Salone del Libro si è aperta sotto il segno dell’ambiente e della cultura quali chiavi di accesso alla promozione turistica, grazie alla casa editrice Menabò che ha presentato il volume “Attimi d’Abruzzo” di Mauro Vitale e Vinicio Salerni, a cui va merito di aver realizzato ma anche di aver messo insieme scatti fotografici così da realizzare un racconto visivo inedito di un Abruzzo nuovo e sorprendente. Successivamente è stata la volta della casa editrice Diamon che ha presentato due libri: “La croce di carta” di Luciano Giovannini e “Origini del jazz nelle Americhe. Tradizioni afroamericane e repertori dell’America Latina” della musicologa di fama internazionale Alessandra Stornelli che ha dialogato con Federico Del Monaco.

Nel pomeriggio spazio alla casa editrice Carabba che presenterà due libri: “Anna Maria Ortese. Scrittrice straniera. Il nativo come scoperta dell’alterità e fondazione di una poetica” di Angela Bubba e “Una rupe nella tempesta Aldo Oberdorfer: vita e scritti di un perseguitato politico”, che sono la storia di vite diverse e per certi versi contrastanti, quella di Anna Maria Ortese voce della cultura degli indiani d’America, e quella di Aldo Oberdorfer, costretto a vivere la sua vita da perseguitato e per questo esempio di eroe del civismo.

Attesa, infine, alle ore 16 per la presentazione da parte del professor Filippo Sallusto della novità editoriale su Giannini Milli, una delle figure più importanti del Risorgimento italiano a cui val il merito di aver saputo coniugare l’arte poetica con l’impegno civile