SALONE DEL LIBRO: IL PROGRAMMA DI DOMANI ALLO STAND ABRUZZO

TORINO – Seconda giornata domani, venerdì 16 maggio, al Salone del Libro di Torino. Ecco il programma degli eventi previsti nello stand Abruzzo.

Ore 10:00: Valeria Troiani, autrice de “Il mio Nome è Otto” (Drakon Edizioni). La derisione, l’insolenza degli altri spesso ci fa sentire sbagliati o inadeguati. Vacilla il nostro mondo e facciamo fatica a ritrovare la giusta serenità;

ore 11:00: Paolo Navone, autore di Bibbia e macchine volanti (Drakon Edizioni). Esperto in campo avionico e meccanico, l’autore analizza il testo biblico, il Libro di Ezechiele in particolare, con un approccio del tutto inusuale;

ore 12:00: Franco Casadidio, autore di Nemmeno la guerra (Drakon Edizioni). Attraverso gli occhi e le emozioni di Francesco e Felice, tra quei milioni di giovani costretti a combattere una guerra che nessuno voleva, ci arrivano i fotogrammi raggelanti della Prima Guerra Mondiale;

ore 13:00: Leda Panzone, autrice di Ad ognuno il suo tango (Costa Edizioni). La poesia, in particolare, è per l’autrice il mezzo con cui osservare il mondo e ciò che vi accade, il codice privilegiato per esprimere il vissuto con le proprie emozioni, le paure e i sentimenti;

ore 13:30: Elena Malta, autrice di Il posto dove stare (Costa Edizioni). Nel presentare un nuovo libro di poesia di Elena Malta c’è una difficoltà che è, per la verità, una … grazia;

ore 14:00: Annarita Di Paolo, autrice di La parola e il silenzio (Costa Edizioni). Un affascinante viaggio nel magico “Regno della Conoscenza”. Un incontro straordinario tra la protagonista e due divinità che svelano segreti sul loro potere seduttivo e trasformativo;

ore 14:30: Giuseppe Torcello, autore di Perdona settanta volte sette (Costa Edizioni). Opportunismo, sudditanza e giochi di potere sono gli argomenti trattati con minuzia di dettagli da un autore che sorprende per la sua narrazione;

ore 15:00: Fania Pozielli, autrice di Captiva (Costa Edizioni). Beatrice, insegnante e attivista di un’associazione che si occupa di vittime di violenza, con un passato di omicida redenta, sparisce nel nulla. Laura Kuman, giornalista, redige un articolo sulla sua scomparsa.

Ore 15:30: Elisa Seghetti e Emanuela Tommolini, autrici di Gioia e salute in cucina. I segreti della buona tavola (Costa Edizioni). Un dialogo con la biologa nutrizionista e la chef specializzata in cucina naturale;

ore 16:00: presentazione del Premio Nazionale di Poesia Neo Edizioni 2025, con Francesco Coscioni, Alessandra Racca e Barbara Giuliani. Partecipano: l’editore Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Alessandra Racca e Barbara Giuliani, poetesse e giurate.

Ore 17:00: Narrazioni dell’andare e del restare, collana “Strade dorate” (Radici Edizioni), con Gianluca Salustri e Valentina di Cesare.

Ore 18:00: Giorgio Napoletano, autore di Un mestiere violento (Masciulli Edizioni);

ore 18:30: Andrea Buccella, autore di Memorie dall’infinito… e oltre! (Masciulli Edizioni). Un anziano un po’ folle torna a casa dopo aver fatto la sua solita passeggiata. Saluta la sua signora seduta sul divano intenta a leggere un libro e come sempre lei comincia a punzecchiarlo. Ma c’è qualcosa che non va;

ore 19:00: “Masciulli Editore racconta…”, presenta Alessio Masciulli.