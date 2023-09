SALONE DELL’ALTO ARTIGIANATO DI VENEZIA: IL MAESTRO MONTALDI RAPPRESENTERÀ L’ABRUZZO

L’AQUILA – Sarà il maestro orafo Giuliano Montaldi a rappresentare l’Abruzzo, con le sue Chimere, i Rosoni e la collezione I Love Abruzzo alla prima edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, manifestazione di interesse internazionale che punta a mettere in risalto le eccellenze artigiane del Paese, in programma a Venezia dal prossimo 28 settembre al primo ottobre.

Il maestro Montaldi, sarà unico rappresentante della regione tra le cento eccellenze dell’artigianato artistico italiano, ed esporrà nel prestigioso compendio dell’Arsenale, le sue creazioni orafe, ispirate all’archeologia, alla storia e alla simbologia abruzzese e racconterà il lungo lavoro di studio e ricerca che è dietro a ogni monile.

“È un privilegio per me prendere parte al Salone dell’Alto Artigianato Italiano – ha precisato il maestro Montaldi -. Poter rappresentare l’Abruzzo con le mie opere è anche una grande responsabilità, dal momento che si tratta di una location internazionale, con visitatori da tutto il mondo. Io porterò le mie Chimere, i Rosoni e poi la collezione I Love Abruzzo per farla conoscere e ammirare. Ma esporrò anche gioielli prestigiosi della gioielleria classica arricchiti dal mio tocco e da materiali e pietre preziose”.

Giuliano Montaldi classe 1961, è nato a Civitella Roveto, si è diplomato presso l’Istituto d’Arte Applicata di Avezzano e ha lavorato per quattro anni a Roma presso la bottega orafa del maestro Riccardo D’Innocenzo.

Nel 1984 ha aperto il suo laboratorio ad Avezzano. Ha partecipato a prestigiosi eventi e mostre internazionali a Toronto in Canada, a Singapore, a Bruxelles, a New York e a Tokyo. e ha vinto numerosi premi.

Sua peculiarità, la riscoperta e reinterpretazione della grande tradizione orafa abruzzese, che risale al XIII secolo, ispirandosi anche a quanto ebbe a scrivere Gabriele D’Annunzio nel Trionfo della Morte a proposito del “metallo prezioso, acquistato con le fatiche assidue di più generazioni, custodito per anni ed anni nel forziere profondo, rimesso in luce ad ogni nuovo giorno di sponsali…”

Il Salone dell’Alto Artigianato, nato per valorizzare e far conoscere l’arte dell’artigianato italiano, è promosso dal Comune di Venezia e organizzato dalla società interamente controllata Vela spa.