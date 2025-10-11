SALOTTO LETTERARIO AL MAXXI L’AQUILA: WOOLF E FAUSTA CIALENTE TRA SPAZIO, IDENTITÀ E LIBERTÀ

L’AQUILA – Oggi, sabato 11 ottobre alle ore 19, nella sala della Voliera del MAXXI L’Aquila, si terrà l’incontro “Un salotto tutto per noi.

Virginia Woolf e Fausta Cialente attraverso le trame del limite: spazio e identità nella scrittura”, nuovo appuntamento dei “Salotti Aquilani” promossi dall’Associazione Angelo de Nardis ETS.

Il salotto letterario, concepito come luogo d’incontro e di confine, esplora le opere delle due autrici che hanno intrecciato dimensioni intime e quotidiane in un linguaggio capace di farsi libertà.

Interverranno il filosofo Rocco Ronchi, docente all’Università dell’Aquila, la traduttrice e dottoranda all’Università di Oxford Silvia Cercarelli e la docente Roberta De Zuani del Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” dell’Aquila.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con il gruppo di lettura GoodReadersAQ e sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Lazio ed Enel.