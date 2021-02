SALUTE: ATTIVO LO SPORTELLO AMICO DI PINETO, ATRI E SILVI

PINETO – Sono attivi da oggi i servizi dello ‘Sportello Amico’ attivato dalla Cooperativa Sociale Mano cui potranno rivolgersi gratuitamente i cittadini dei territori di Atri, Pineto e Silvi che abbiano bisogno di un supporto nello svolgimento piccole azioni quotidiane come il ritiro di referti medici nei presidi ospedalieri di Atri, Teramo o Giulianova, ripetizioni e aiuto-compiti gratuito per bambini e ragazzi in didattica a distanza oltre a servizi come dog sitter a disposizione di persone in quarantena e la consegna della spesa a domicilio.

La Cooperativa Sociale Mano, con sede ad Atri, in collaborazione con la Fondazione Tercas e con il patrocinio dei Comuni di Pineto e Atri, per circa due mesi offrirà questo servizio prenotabile ai numeri telefonici 339.6917715, 371.4333371, 329.8059921 contattabili dalle 8,30 alle 12 dal lunedì al venerdì.

“L’iniziativa della cooperativa Sociale Mano è davvero lodevole – dichiara l’Assessora con delega al Sociale del Comune di Pineto, Marta Illuminati – e ha un indiscusso risvolto sociale. Si tratta infatti di servizi preziosi soprattutto in questo periodo difficile caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Pineto le componenti di questa cooperativa, a partire dalla Presidente Annarita De Felicibus, per questa iniziativa rivolta anche ai residenti del comune di Pineto e che sono certa sarà davvero molto apprezzata”.

