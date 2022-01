SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: IL 2 FEBBRAIO WEBINAR DI ESE CPT E ANCE L’AQUILA

L’AQUILA – “Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro”: è il titolo del webinar in programma mercoledì 2 febbraio, dalle ore 15.00 alle 17.00. L’evento è organizzato da ESE CPT (Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia) della provincia dell’Aquila e dall’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) della provincia dell’Aquila.

L’evento è riservato a tutti gli interessati alla materia della sicurezza sul lavoro. L’accesso è gratuito previa prenotazione al seguente indirizzo: https://tinyurl.com/esecpt