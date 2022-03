SALUTE, FA TAPPA A PESCARA “EMPOWOMEN”: VISITE ED ESAMI PER DONNE IN DIFFICOLTA’

PESCARA – Dal primo al 3 aprile farà tappa a Pescara il progetto “EMPOWOMEN” (Empowerement for Women), iniziativa che promuove la salute indirizzata alle donne in stato di marginalità sociale che non hanno la possibilità di accedere ai circuiti di prevenzione ed assistenza.

Venticinque donne fragili potranno beneficiare di un totale di 150 interventi tra visite ed esami diagnostici presso il centro “Train de Vie”, l’Help Center della stazione di Pescara Centrale gestito dalla cooperativa sociale On The Road.

“Il diritto alla salute è di tutti, tuttavia il disagio sociale spesso porta alla perdita dell’attenzione per la propria condizione di salute” si legge in una nota.

“Il progetto Empowomen, partendo dalla prevenzione e dalla cura, mira proprio all’inclusione all’interno delle comunità locali di riferimento di tutte quelle donne che si ritrovano in una condizione di fragilità sociale”.