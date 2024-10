SALUTE MENTALE: 3MILA PAZIENTI SEGUITI DALLA ASL DELL’AQUILA, IL 10 OTTOBRE OPEN DAY

L’AQUILA – Oltre 3.000 pazienti con malattie mentali, seguiti attualmente in tutta la provincia dell’Aquila, con richieste di assistenza in forte aumento.

Sono i dati complessivi del volume di attività dei quattro Centri di Salute Mentale del territorio provinciale dell’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro.

Assicurare assistenza ai pazienti che hanno bisogno di percorsi specifici e impegnativi, e soprattutto di essere coinvolti a pieno titolo nella società, senza pregiudizi, è l’obiettivo dei tre open day, condivisi e sostenuti dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, che si terranno giovedì 10 ottobre all’Aquila, ad Avezzano e Sulmona, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, per coinvolgere e sensibilizzare cittadini sulle specifiche problematiche.

All’Aquila, in occasione della seconda edizione di“ La Salute Mentale al Centro“ a partire dalle ore 9:00, nella struttura del Centro di Salute Mentale, in via San marciano n. 8, verranno accolti cittadini e studenti per una visita nel centro di cura: previste una tavola rotonda e l’esposizione di manufatti realizzati dagli ospiti del Centro Diurno Psichiatric .

Saranno presenti il direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl, dottoressa Maria Pia Lecce, il direttore dell’Unità Operativa Complessa Psichiatria Adulti dell’Aquila, dottor Paolo Stratta, il dirigente di comunità Rita Pappalepore, gli studenti del liceo artistico dell’Aquila, il dottor Stefano Ventruto, tecnico della riabilitazione psichiatrica e musicoterapeuta e il maestro d’arte Mohammad Alì Rezakhan.

Anche ad Avezzano, sempre giovedì 10 ottobre, si terrà una giornata di sensibilizzazione al centro diurno psichiatrico “L’arcobaleno“ in via dalla chiesa a partire dalle ore 11:00.

Saranno presenti il dottor Patrizio Di Mizio, responsabile del centro di salute mentale, le dottoresse Fabiana Salucci e Manuela Troiani del centro diurno“l’arcobaleno”, il presidente del consiglio comunale di Celano Silvia Morelli e il medico specialista Antonio di Giovanni.

A Sulmona, all’auditorium Annunziata, a partire dalle ore 9.30 , durante la giornata all’insegna dello slogan “non c’è salute senza salute mentale“ verrà proiettato il film: “Si può fare-da vicino nessuno è normale“, con successivo dibattito insieme a studenti e cittadini.

“L’intento – dichiara la dottoressa Maria Pia Legge, direttore del Dipartimento di salute mentale – è quello di contribuire a sfatare i pregiudizi e a rimuovere le ingiustificate condanne sociali che si nutrono su chi soffre della malattia mentale”.