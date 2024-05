“SALUTE MENTALE PER TUTTI”: IL 23 MAGGIO CONVEGNO ALL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA ORGANIZZATO DAL ROTARY

L’AQUILA – ll Distretto Rotary 2090 nella persona del suo governatore Gesualdo Angelico e la Commissione distrettuale “Cure Mentali” organizzano a L’Aquila per giovedì prossimo, 23 maggio, alle ore 14:30, presso l’aula magna Alan Turing del polo universitario di Coppito, d’intesa con il Rotary club L’Aquila, il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, con il Dipartimento universitario Mesva, con l’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri e con l’Ordine dei Giornalisti della regione Abruzzo, un incontro di grande attualità dal titolo “Salute mentale per tutti: combattere lo stigma della diversità”.

Tale evento infatti, intende approfondire il tema del pregiudizio, a volte inconsapevole, diffuso nelle nostre comunità nei riguardi di persone che vengono percepite diverse e quindi potenzialmente pericolose da cui difendersi. Pertanto si ritiene opportuno, anche con il presente convegno, di coltivare soprattutto nei giovani una cultura diversa, equa e inclusiva che è essenziale per realizzare una visione nel mondo orientata al rispetto e ai valori della convivenza civile.

Dopo i saluti a cura della direttrice del Dipartimento universitario MeSVA prof Anna Cimini, del Governatore del Distretto 2090 Gesualdo Angelico, della Presidente del Rotary Club L’Aquila Rosa Persia, del Presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, Ing. Riccardo Mariani , il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri prof Mario Giannoni ,e del Presidente dell’ordine dei Giornalisti Stefano Pallotta, prenderà la parola il responsabile scientifico Massimo Casacchia che introdurrà i lavori, presentando insieme al presidente Pallotta, i vari relatori a cominciare dal prof Antonello Bellomo che affronterà la questione dello stigma nei riguardi delle persone affette da disturbi mentali e le strategie per combatterlo.

Gli atteggiamenti discriminatori, come illustra la prof.sa Rita Roncone, coinvolgono anche la rete intorno alla persona malata tra cui soprattutto la famiglia che spesso si sente dolorosamente isolata. Si passerà a condividere con la relazione del Prof Antonio Ventriglio, le difficoltà e le sofferenze che incontra la popolazione LGBTQ+ e l’impatto sulla loro salute mentale.

Il prof Gianmarco Cifaldi introdurrà il tema che riguarda la condizione carceraria. Le conseguenze dello stigma nelle persone con problemi mentali, come illustrato dalla prof.sa Giusti, hanno effetti anche nella vita reale come per esempio la difficoltà e le barriere che le persone con disturbi mentali incontrano nell’inserimento nel mondo del lavoro. Infine interverrà il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della regione Abruzzo Stefano Pallotta, che evidenzierà le responsabilità e il ruolo rilevante giocato dagli organi di stampa nella narrazione rivolta al grande pubblico degli accadimenti negativi ma anche di successo che vedono coinvolte le persone con disturbi mentali.