SALUTE MENTALE: PEZZOPANE, “BATTAGLIA VINTA, OK A EMENDAMENTO BONUS PSICOLOGICO”

L’AQUILA – “L’inserimento del bonus psicologo nel decreto Milleproroghe è una straordinaria battaglia vinta dal Partito Democratico ed era un atto dovuto. Ho sottoscritto anche io l’emendamento del collega Sensi approvato stanotte in commissione e ne sono felice. Il disagio psicologico registrato soprattutto negli ultimi anni a causa della pandemia è un dato che non si può trascurare”.

Lo dichiara la deputata della presidenza del gruppo Pd alla Camera, Stefania Pezzopane.

“La salute mentale delle persone è il preludio per la salute fisica e per una vita corretta e sana. Spesso si fa fatica a riconoscere il malessere e si interviene troppo tardi. Troppi giovani e adolescenti ne sono coinvolti – prosegue Pezzopane -. Non potevamo tralasciare e trascurare i numeri che parlano chiaro sugli aumenti dei suicidi, ansia, depressione fra i giovani e non solo. Il Covid ha chiaramente peggiorato la situazione e quindi era doveroso da parte del Parlamento introdurre delle misure di sostegno a disagi che riguardano tutti gli strati sociali della popolazione. Odio l’indifferenza verso il dolore. Positivo il lavoro svolto a sostegno del bonus psicologo da parte del Ministro della Salute. Molte risorse sono state inserite sia nel Pnrr che negli altri strumenti di programmazione per rafforzare gli strumenti per la salute mentale. Ma serviva uno strumento diretto, immediato per stare dentro la vita reale del paese”.

“Il Bonus psicologo è da 600 euro all’anno, con un tetto Isee a 50mila. Sono stati stanziati 20 milioni anche per reclutare giovani professionisti. Il bonus psicologo arrivera’ a 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sara’ parametrato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi piu’ bassi. 20 milioni: meta’ per finanziare il bonus e meta’ per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid. Un primo forte segnale al paese”, conclude Pezzopane.