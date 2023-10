SALVAGUARDIA SCUOLA ALBERGHIERA DI VILLA SANTA MARIA: LA CISL MOBILITA 14 SINDACI DEL CHIETINO

CHIETI – La Cisl Scuola Abruzzo Molise ha inviato un appello alle 14 amministrazioni comunali del chietino (Quadri, Villa Santa Maria, Pizzoferrato, Borrello, Rosello, Roio del Sangro, Giuliopoli, Civitaluparella, Fallo, Gamberale, Colledimezzo, Montelapiano, Montebello sul Sangro e Pietraferrazzana) coinvolte nell’ipotesi di dimensionamento scolastico tra l’IPSEOA “Marchitelli” di Villa Santa Maria e l’Istituto Comprensivo di Quadri perché il quadro normativo per le deliberazioni assunte nel merito è radicalmente cambiato.

Fermo restando l’ovvia libertà delle amministrazioni comunali è significativo che la Regione Abruzzo aveva prima indicato l’obbligo di dimensionamento delle due scuole e poi lo ha eliminato ribadendo invece il principio della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ovvero che il dimensionamento della rete scolastica deve avvenire “ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani”. Le deliberazioni favorevoli all’unificazione delle due scuole sono state assunte dalle amministrazioni comunali stante l’obbligo di dimensionamento per le scuole con meno di 400 alunni, obbligo oggi invece inesistente.

Sabato 28 ottobre 2023, sia il sindaco Giuseppe Finamore di Villa Santa Maria che il sindaco Arturo Scopino di Montelapiano hanno espresso la piena disponibilità ad una revisione di tali deliberazioni qualora la Regione Abruzzo assicuri la sopravvivenza delle due istituzioni scolastiche non solo al dimensionamento scolastico di quest’anno, ma anche a quello previsto fra due anni (in cui a livello regionale si dovrà passare dalle 179 scuole del 2024 a 176 del 2026) e per un numero congruo di anni.

Il sindaco Finamore di Villa Santa Maria si è impegnato ad interagire immediatamente con l’assessore regionale Quaresimale, anche in previsione della riunione del Tavolo Tecnico Interistituzionale per la rete scolastica tra Regione Abruzzo, Presidenti delle Province, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni Sindacali, Anci I e Uncem, previsto per martedì 31 ottobre 2023.