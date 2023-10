“SALVIAMO LE API”; CONVEGNO DEI LIONS DI AVEZZANO CON IMPRUDENTE, SAMMARONE, LOBENE, DI CARLO

AVEZZANO – Sul Tema di Studio Nazionale “Salviamo le Api e la Biodiversità”, il Lions Club International Distretto 108 A, Italy, Avezzano organizza “L’ecosistema attraverso l’apicoltura, l’uomo al servizio della natura o la natura al servizio dell”uomo”. A riguardo si terrà un incontro oggi, sabato 21 ottobre, alle 17,00, nella ex scuola “Montessori”, Salotto di città “Nicola Irti”, ad Avezzano, in via Genserico Fontana, 6.

L’avvenimento è contemplato in un Service nazionale che fa suo lo scopo mondiale della salvaguardia delle api; un’iniziativa, questa, che nasce per promuovere i processi di integrazione e per contribuire in modo efficace a diffondere la cultura del rispetto e della salvaguardia delle api. Le api, insetti antichissimi dell’ordine degli imenotteri, sono conosciute soprattutto quali eccellenti produttrici di miele. La loro evoluzione, in 40 milioni di anni, si sviluppa in un processo che le ha diversificate in varie specie, tutte utili all’uomo e alla sopravvivenza degli altri animali sulla terra.

Le api contribuiscono, in modo decisivo, all’impollinazione delle piante; per questo sono considerate fondamentali agenti di conservazione della flora, anche perché costituiscono un elemento base nella conservazione della biodiversità. Questi piccoli insetti operosi hanno, quindi, un forte legame con l’ambiente e sono ottimi indicatori dello stato di salute dell’area in cui vivono e “lavorano”.

Dalla qualità del loro miele si possono anche trarre importanti indicazioni sulla presenza di sostanze nocive. Purtroppo, negli ultimi 30 anni in Europa la presenza delle api si è ridotta del 70% ed il loro arco di vita media è passato a 5 a 3 anni, danneggiando gravemente l’Ecosistema. I Lions a livello mondiale non potevano ignorare questo importante problema e la nostra Associazione ha inserito, tra le sue numerose attività, il Tema di Studio Nazionale “Salviamo le api e le biodiversità”.

Il Lions Club Avezzano lo ha immediatamente recepito, organizzando come primo evento sull’argomento il Convegno di sensibilizzazione e divulgazione del 21 ottobre, relatori e apicoltori, esperti ed amministratori. Convegno “L’ecosistema attraverso l’apicoltura, l’uomo al servizio della natura o la natura al servizio dell’uomo”.

Programma: ore 17:00, Introduzione – Cerimoniere del Lions Club Avezzano, Mafalda Di Berardino; ore 17:05, Saluti istituzionali; ore 17:15, Intervento del Presidente del Lions Club Avezzano Antonio Del Fosco; ore 17:30, Introduzione della Tavola Rotonda “L’ecosistema attraverso l’apicoltura, l’uomo al servizio della natura o la natura al servizio dell’uomo”, a cura del Moderatore Socio del Lions Club Avezzano, Aleandro Mariani; interventi: Roberto Venti, Veterinario specializzato in Apicoltura sul tema: “Come si divide una famiglia delle api quanto è importate nel nostro ecosistema la loro presenza e perché”; Luciano Sammarone, Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, con: “La convivenza degli animali selvatici con l’uomo, quali sono gli animali golosi di miele”; Fabrizio Lobene, Presidente Confagricoltura Abruzzo, con: “I benefici dell’uomo attraverso la natura, che cosa fa l’uomo per preservare gli insetti sani come le api”; Umberto Di Carlo Presidente Tekneko Sistemi Ecologici Srl con: “L’uomo che cosa restituisce alla natura, quanto danno creiamo, cosa si fa per diminuire il danno”; Maurizio Bianchini Presidente ACIAM S.p.A. con: “L’uomo che cosa restituisce alla natura, come trasformiamo i rifiuti”; Vicepresidente Giunta Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente sul tema: “La Regione Abruzzo come amministra, la gestione e la corretta convivenza tra uomo e animale, come regolamenta l’ecosistema”.

L’evento si concluderà con la Conviviale del Lions Club Avezzano alle 20:00, al Ristorante Napoleone, ad Avezzano, in via Tiburtina Valeria, Km. 112,700. Il Presidente del Lions Club Avezzano è Antonio Del Fosco.