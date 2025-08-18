“SALVIANO OLTRE LE STELLE”: PASSEGGIATA TRA NATURA, CULTURA E ASTRONOMIA

AVEZZANO – A spasso, fra il calare della sera e la notte, nella Riserva del Salviano fra cultura, ambiente e astronomia.

Passeggiata originale, emozionante coinvolgente quella organizzata da Comune di Avezzano, Riserva de Salviano e Cai di Avezzano per la serata di venerdì 22 agosto con inizio alle ore 19: la serata, denominata “Salviano Oltre Le Stelle”, prevede una passeggiata all’interno della Riserva stessa, con partenza e ritorno al Valico e poi spostamento nel piazzale della Panchina dell’Amore.

“Salviano Oltre Le Stelle è la dimostrazione pratica della versatilità della Riserva del Salviano – dichiara in una nota l’assessore alla Riserva Alessandro Pierleoni – Non solo luogo di importante per il suo microsistema ambientale, ma a anche risorsa fondamentale per realizzare iniziative culturali multiformi, come in questo caso, in uno scenario assolutamente unico. Per questo è importante che sulla Riserva del Salviano – conclude Pierleoni – si continui ad investire per promuoverne la tutela e la crescita”.

La partecipazione prevede, per i non iscritti al Cai, il versamento di una quota di 12,50 euro a persona per coprire le spese di assicurazione visto che, la prima parte del programma prevede un trekking lungo i percorsi della Riserva del Salviano.

Quota che non dovrà essere pagata dagli iscritti Cai già coperti in quanto iscritti, appunto, per le attività istituzionali. A tutti sarà offerta una cena al sacco che si terrà, appunto, nel piazzale della Panchina dell’Amore.

Alla serata parteciperanno l’astrofila Sira Terrmano e l’archeologo Carmine Malandra.

“Salviano Oltre Le Stelle è un’iniziativa speciale pensata per tutta la famiglia – afferma la consigliera comunale Stefania Antidormi -. Sarà una serata che unisce il piacere della camminata immersi nel verde alla scoperta della storia e alla meraviglia del cielo stellato. Grazie ad una guida del CAI cammineremo in sicurezza, l’archeologo Carmine Malandra ci racconterà i luoghi che attraverseremo, e l’astrofila Sira Terramano ci guiderà nell’osservazione delle stelle. Raccomando di portare una coperta, una torcia o luce frontale e abbigliamento adatto. La prenotazione è obbligatoria entro il 21 agosto per motivi assicurativi. Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza indimenticabile – conclude – tra natura, cultura e cielo”.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti, alle ore 19, presso il Valico del Salviano, da dove, alle 19,30, partirà il trekking nella Riserva, guidato da esperti del Cai e durante il quale saranno illustrate le caratteristiche del territorio sia a livello ambientale che dal punto di vista archeologico.

Dopo circa un’ora, o poco più, si farà ritorno al Valico e da lì il gruppo si sposterà nel piazzale della Panchina dell’Amore.

Qui, con le coperte che i partecipanti sono invitati a portarsi da casa, si consumerà la cena al sacco e poi ci si stenderà per guardare il cielo sopra al Salviano che sarà illustrato, nelle sue stelle e costellazioni, dall’astrofila Terramano.

I posti sono limitati e, quindi, per avere informazioni scrivere alla mail: assessoratoturismo@comune.avezzano.aq.it