SALVINI A GIULIANOVA: “FAVOREVOLE A RITORNO SERVIZIO MILITARE”

GIULIANOVA – Il leader della Lega Matteo Salvini durante il suo intervento elettorale all’interno dello stabilimento Novavita di Giulianova (Teramo), ha spiegato di essere favorevole al ritorno del servizio di leva: “Magari su base regionale, perché rispetto al mio 7/95 non ha moto senso mandare quelli di Catania a Milano o L’Aquila a Torino. Ma un periodo in cui ti si insegna qualche cosa, il rispetto delle regole, la Protezione Civile o il pronto soccorso, credo sia necessario. Credo sia un passo avanti quello di insegnare ai giovani che non esistono solo i diritti ma anche i doveri”.