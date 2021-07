SALVINI A L’AQUILA: “CI TENEVO AD APRIRE QUI LA CAMPAGNA DI FIRME”

L’AQUILA – “Vedere la vita mi fa un bell’effetto, in tutta Italia e all’Aquila in particolare. Ci tenevo ad aprire la campagna di firme per i referendum all’Aquila, dove i cittadini hanno dimostrato una capacità unica in Italia di sapersi rialzare”.

Così leader della Lega, Matteo Salvini, oggi all’Aquila nell’ambito della campagna avviata in tutta Italia per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia.

“Sono qui per l’Abruzzo e non per i partiti. Stiamo raccogliendo decine di migliaia di firme per il referendum sulla giustizia che faranno la rivoluzione. Quello che non ha fatto la politica in tanti anni lo stanno facendo gli italiani. In Regione si è fatto tanto ma si può fare meglio, questo è poco ma sicuro”.