SALVINI: “EURO IRREVERSIBILE? SOLO LA MORTE LO E’. GOVERNO DRAGHI, ORA DEVE PREVALERE UNIONE”

ROMA – “Euro irreversibile? C’è solo la morte di irreversibile”. Lo dice Matteo Salvini – riporta l’AdnKronos – ospite a ‘L’Aria che tira’ su La7. Il leader della Lega torna anche a parlare del governo Draghi e delle diverse anime che ne fanno parte: “In questo momento penso che debbano prevalere i punti di unione, non quelli di disunione. Oggi mi tengo per me – sottolinea – le mie simpatie e le mie antipatie”.

